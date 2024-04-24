Eski ANAP Antalya Milletvekili ve Alanya Belediye Başkanı Cengiz ile eski ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan’ın anneleri Rabia Aydoğan vefat etti. Merhum Anne Aydoğan’ın naaşı, bugün Develiler Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Alanyaspor’dan eski başkanına taziye mesajı

Alanyaspor, 1991-1996 yılları arasında Kulüp Başkanlığı yapan Cengiz Aydoğan’ın vefat eden annesi Rabia Aydoğan için taziye mesajı yayımladı. Alanyaspor mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Kulübümüzün eski başkanlarından Cengiz Aydoğan’ın annesi Rabia Aydoğan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.’’

Yedigün Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.