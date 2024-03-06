Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü nedeaniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



"20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük lider"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 20’nci yüzyılın yetiştirdiği en büyük lider olduğunu belirterek, “Kıymetli misafirler Atatürk yıllardır pek çok yönüyle anlatıldı. Gerçekten anlatıldıkça da değeri daha da artan ve anlaşılması için de daha çok anlatılması gereken 20’nci yüzyılın yetiştirdiği en büyük lider. Bunun Türk milletine nasip olması da Allah’ın bir lütfu. Eğer o kritik dönemlerde böyle bir lidere sahip olmasaydık halimiz nice olurdu. Atatürk diyor ki 'Beni fevkalade bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmemdir.’ Bu sözü 1930’lu tarihlerde Almanya'da Hitler’in, Sovyetler Birliği'nde Stalin’in ve İtalya'da Mussolini’nin halk tarafından olağanüstü olarak kabul edildiği yıllarda söylüyor” dedi.



"Cumhuriyet bize Atatürk'ün en büyük hediyesi"

Atatürk'ün vatanperverliği ve memleket sevgisiyle kendini milletine adamış bir insan olduğunu ifade eden Vali Şahin, “İşte bizim almamız gereken temel nokta bu. Böyle bir vatan evladı yetiştirdik. O vatan evladı bize cumhuriyeti hediye etti. Hiçbirimiz herhangi bir avantajla ayrılıp ayrıcalık ile doğmuyoruz. Hepimiz bu milletin şerefli evlatları olarak, cumhuriyetin çocukları olarak doğuyoruz. Bu Atatürk’ün bize en büyük hediyesidir. O yüzden ‘En büyük eserim cumhuriyettir’ diyor. Atatürk’ü daha iyi anlayıp, onun hayalini kurduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için çok çalışalım” diye konuştu.

Vali Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ata’nın Gözü ile Antalya” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren şiir dalı birincisi Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yurtçu, kompozisyon dalı birincisi Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Ata ve resim dalında birinci olan Aksu İlkokulu öğrencisi Elif Yağmur Solmaz’a plaketlerini takdim etti. Ödül töreninin ardından Aldemir-Atilla Konuk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırlamış oldukları "Atam Antalya’da” adlı gösterilerini gerçekleştirdi. Program sonunda öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Vali Şahin, törene katılan protokol üyeleri ve sahne alan öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Editör: Can KISA