Geçtiğimiz yıl 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 İl’de etkili olan yıkıcı depremin yıl dönümünde Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde Hataylılar Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş İnsanları Derneği’nin işbirliğinde Eşgilik Düğün Salonu’nda hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutulup, yemek verildi. Mevlit programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülke Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, hemşeri derneklerinin başkanları ve yönetimleri, depremzedeler ve vatandaşlar katıldı.

YARDIM TIR’I DUALARLA UĞURLANDI

Depremin ilk gününden bu yana seferberlik ilan eden ve toplanan yardımları bölgeye ulaştıran Alanya Belediyesi, dualar eşliğinde bir yardım TIR’ını daha bölgeye gönderdi. Türk Milletinin zor zamanlarda, birlik ve dayanışma içinde olmayı her daim başaran bir millet olduğunu belirten Başkan Yücel, “Kışlık kıyafet, hijyen malzemesi gibi pek çok ürünün yer aldığı yardım TIR'ımızı deprem bölgemize uğurladık. İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, onların yaralarını sarmak ve acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte destek olan, emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.