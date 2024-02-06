Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Buna göre, Antalya’nın nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 milyon 696 bin 249 kişi oldu.

ALANYA NÜFUSU 4 BİN KİŞİ AZALDI

TÜİK verilerine göre, Alanya’nın nüfusu 2022 yılında 364 bin 180 iken 2023 yılında 359 bin 891’e geriledi. Alanya'nın nüfusu bir yılda yüzde 1,17 yani 4 bin 289 kişi azalarak yıllar sonra bir ilk yaşandı.

ALANYA EN KALABALIK ÜÇÜNCÜ İLÇE

Alanya Antalya’nın 19 ilçesi arasında nüfus rakamı ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya’nın 19 ilçesinin nüfus rakamları şöyle:

Kepez: 614 bin 135

Muratpaşa: 512 bin 700

Alanya: 359 bin 891

Manavgat: 258 bin 367

Konyaaltı: 196 bin 498

Serik: 141 bin 569

Döşemealtı: 86 bin 109

Aksu: 80 bin 350

Kumluca 74 bin 353

Kaş: 64 bin 014

Korkuteli: 59 bin 295

Gazipaşa: 55 bin 185

Finike: 50 bin 688

Kemer: 49 bin 695

Elmalı: 41 bin 240

Demre 27 bin 762

Akseki: 11 bin 896

Gündoğmuş: 8 bin 259

İbradı: 4 bin 243