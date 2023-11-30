Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametine seyir halindeki Ferhat Akar’ın kullandığı 07 AAJ 332 plakalı otomobil, Herdford Kavşağı'na yaklaştığı sırada virajı alamayarak refüjdeki palmiyeye çarptı. Palmiyeye çarpan otomobil karşı şeride geçerek kaldırımı da aşıp portakal bahçesinin demir kapısına çarparak durabildi.
Titreyengöl istikametinden gelen aracın bulunmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)