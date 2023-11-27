Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya yaptığı açıklamada; “Alanya Belediyesi, her yıl Sayıştay’ın denetimine tabi tutulan bir kurumdur. Bilindiği üzere Sayıştay Başkanlığı tarafından 2022 Ağustos ile 2023 Şubat ayı denetim sonuçlarını kapsayan rapordaki veriler, geçtiğimiz hafta Sayıştay sayfasında yayınlandı. Alanya Belediyesi gibi tüm belediyelere ait raporlar burada yayınlanmıştır. Bu raporun ardından asılsız iddialarla kamuoyunu rahatsız eden birtakım haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlar neticesinde açıklama yapma gereği duyduk. Öncelikle raporda Belediyemiz aleyhine herhangi bir kamu zararı ya da yargıya intikal edecek bir husus bulunmadığının altını çizmek istiyorum. Raporda geçen geriye dönük muhasebe kaydının düzeltilmesi ifadesi; yapılmış olan ödemelerin aynı gün tahsil edilmemesi, verilmiş olan IBAN numarasının hatalı olması, T.C. kimlik numarasının hatalı olması, saat 17.00’dan sonra yapılmış olan tahsilatların muhasebe kayıtlarının bir gün sonra yapılması gibi programsal eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Raporda geçen söz konusu bulgular, sistemsel hatalar olup açıklaması da Sayıştay Başkanlığı’na verilmiştir. Bunun neticesinde ise Sayıştay tarafından açıklamamız kabul görmüş ve cezai herhangi bir unsura yer verilmemiştir. Bunun yanısıra raporda yer alan hatalar, ülke geneli bütün belediyelerde en fazla rastlanan sistemsel hatalardır.



Taşınmazlarımız ise 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale yolu ile kiraya verilmiştir. Hiçbir taşınmaz ile ilgili mevzuata aykırı işlem yapılmamıştır. Söz konusu raporda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi suç unsuru görülmemiş, belediyemize hiçbir ceza verilmemiştir. Hal böyle iken Alanya Belediyesi hedef alınarak ortaya atılan asılsız iddiaları kamuoyunun takdirine bırakıyorum.” dedi.

Ayrıca Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya’nın, 5 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek Alanya Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında hem Meclis üyelerini hem de kamuoyunu Sayıştay Raporu ile ilgili bilgilendireceği açıklandı.