Toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Osman Karalay, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, AGC Üyeleri, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, ALGC Üyeleri, Alanya’daki yerel basın mensupları ve gazeteciler katıldı

Alanya’nın 2023 Ocak ayı ile Kasım ayları arasında genel asayiş ve trafiğinin konuşulduğu basın toplantısında Kaymakam Ürkmezer tarafından Alanya’da, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bölgelerinde meydana gelen asayiş, trafik ve narkotik olayları ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmeler yapıldı.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm kolluk kuvvetlerimizle birlikte özverili olarak çalışıyoruz diyen Kaymakam Ürkmezer ‘’ Tüm kolluk kuvvetlerimizle birlikte Alanya’mızın huzur ve güveni için 7/24 hep birlikte çalışıyoruz. Emniyet, Jandarma Sahil Güvenlik bölgelerinde güvenliğin sağlanması için kolluk kuvvetlerimizle ve Kaymakamlık Denetim ekiplerimizle birlikte güvenlik uygulamaları yapıyoruz. Uygulamalarımız ile suç ve suç önleyici çalışmalarla Alanya’lı hemşehrilerimizin daha huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaları siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza iletiyoruz. Bugün de yapılan çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarımızı bilgilendirmek için bir araya geldik. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.’’ dedi

Konuşmalarına Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgelerinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi vererek devam eden Kaymakam Ürkmezer;

ALANYA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 17.638 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELDİ

Alanya’da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgelerinde çeşitli suçlardan 17.638 Asayiş olayının meydana geldiğini bildiren Kaymakam Ürkmezer ‘’ Emniyet Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgelerimizde kişilere karşı işlenen, malvarlığına karşı işlenen ve diğer suç türlerinde 17.638 asayiş olayı meydana geldi. Kolluk kuvvetlerimiz meydana gelen asayiş olayları ile ilgili gereken çalışmaları yerine getirmiştir.’’ dedi

ALANYA 2023 OCAK İLE KASIM AYLARI ARASINDA 2.279 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

İlçemizde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili bilgi veren Kaymakam Ürkmezer 2023 Ocak ve Kasım aylarında 2.279 trafik kazası meydana geldiğini söyleyerek ‘’ Bu kazalarda Emniyet ve Jandarma bölgelerinde; emniyet bölgesinde 693 yaralamalı, 878 maddi hasarlı, Jandarma bölgesinde 277 yaralamalı, 420 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 2.279 kaza meydana geldi. Kazalardan 11 tanesi ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ‘’ dedi



ALANYA’DA 10 AYDA 121.407.662,62 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Alanya’da 10 aylık süre içerisinde yapılan uygulamalar ve denetlemelerle ilgili bilgi veren Kaymakam Ürkmezer ‘’ İlçemizde Emniyet bölgesinde yapılan trafik yol uygulamaları ve denetlemelerde; 312.322 şahıs ve 155.222 araç sorgulanmış 19.889 şahıs ve 34.455 araca toplamda 80.643,875 TL cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca Emniyet bölgesinde kabahatler kanunu ve diğer kanun maddeleri çerçevesinde 11.979.541,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Jandarma bölgesinde yapılan uygulama ve denetimlerde ise; 586.927 şahıs ve 266.047 araç sorgulanmış 10.650 şahıs ve 30.577 araca toplamda 19.328,167 TL cezai işlem uygulanmıştır. Jandarma bölgesinde idari para cezası olarak 7.316.570,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 386 adet idari işlem ve sevk işlemi yapılarak 1.194,156,62 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ilçemizde 10 aylık süre zarfında kolluk kuvvetlerimiz tarafından 21.443.620,62 TL İdari para cezası ve 21.443.620,62 TL trafik para cezası olmak üzere toplamda 121.407.662,62 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yapılan trafik uygulamalarında 404 şahsın ehliyeti geri alınarak 3.928 araç trafikten men edilmiştir.’’ dedi



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 1.047 ŞAHIS YAKALANARAK 112 ŞAHIS TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadelede Alanya’da meydana gelen olaylar hakkında da bilgi veren Kaymakam Ürkmezer ‘’ İlçemizde Emniyet ve Jandarma güçlerimiz tarafından 687 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 1.047 şahıs yakalanarak 112 şahıs tutuklanmıştır. Diğer şahıslarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 3.430,56 gram Uyuşturucu madde / 138.482 Adet Hap/ 64 Hassas Terazi ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede hep birlikte hareket ederek Alanya’da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz ‘’ dedi.



Kaymakamlık denetim ekipleri tarafından yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Kaymakam Ürkmezer; Kaymakamlık Denetim Ekiplerimizde sahada gereken uygulama ve çalışmaları yaparak turizme ve vatandaşa zarar verecek durumlara anında müdahale ediyor. Bu kapsamda denetim ekiplerimiz hanutçuluk ve çığırtkanlık uygulamalarında 445 iş yerini denetlediler.



Denetlemeler sonucunda 44 işyeri 243 gün süre ile Kaymakamlığımız oluru ile ticari faaliyetten men edildi. İşletmelere toplamda 27.144 TL cezai işlem uygulanmıştır. Diğer yandan tekel bayilere yönelik uygulamalar yapan denetim ekiplerimiz 329 tekel büfeyi denetleyerek gerekli şartlara uymayan tekel büfelere 240.000 TL cezai işlem uyguladılar. Ayrıca gece alkol satış saatlerine uymayan 33 tekel bayiye 4733 sayılı kanun gereği işlem yapılmıştır. Hamam ve Sıpa uygulamalarında ise 18 Hamam denetlenmiş, 4 hamamın ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, çalışma izni olmayan 25 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak deport edilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Asayiş ve Güvenliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyleyen Kaymakam Ürkmezer daha huzurlu bir Alanya için hep birlikte çalışacağız’’ dedi.

Toplantı Kaymakam Ürkmezer’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.