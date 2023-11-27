Alanya Belediyesi asfalt çalışmalarına Kızıcaşehir Ağzıkara Mevkii, Avsallar İnönü Caddesi, Muçallar Sokak ve Kabaçam Caddesi’nde devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, “konforlu ve güvenli yollara kavuşuyoruz. Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz.” dediler.



BAŞKAN YÜCEL: “VATANDAŞLARIMZIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Asfalt sezonunun sonuna gelmemize rağmen iyi havaları en verimli şekilde değerlendirerek, asfalt için hazırladığımız yol ve caddelerde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol onarım ve asfalt çalışmasına devam ediyoruz.” dedi.