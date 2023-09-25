Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine Yukarı Pazarcı Mahallesi 4073 Sokağa gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, sokak üzerinde park halinde bulunan kapıları kilitli araç içerisinde mahsur kalmış çocukla karşılaştı. Annesinin kısa süreliğine araçtan inmesinin ardından nasıl kilitlendiği belirlenemeyen araç içerisindeki çocuk, itfaiye kurtarma ekibi görevlilerinin uzun uğraşlar sonucu kilitli kapıyı açmasının ardından araç içerisinden çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında korkup ağlamadığı ağzındaki emziği hiç çıkarmadığı gözlenen 3 yaşındaki Mustafa D. isimli çocuk, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra annesine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)