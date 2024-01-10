Dün akşam saatlerinde saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı 22.00 sıralarında durdu. Gündüz saatlerinde ise hafif şekilde tekrar başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Karayolları ekipleri yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)