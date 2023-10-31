Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.

Zammın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.

Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Üst üste gelen zam haberleri sonrasında indirim müjdesi geldi. Geçtiğimiz günlerde motorine 1,57 TL indirim yapıldı. Hemen ardından gözler benzine çevrildi. Beklenen haber çok geçmeden geldi. Bu gece yarısından itibaren 67 kuruş indirim bekleniyor.

Ceplere 40,7 TL indirim olarak yansıyacak

Bir diğer yandan benzinde beklenen indirimin ceplere nasıl yansıyacağı da merak konusu.

Güncel fiyatı litre başına 35,09 TL olan benzin, bu gece gelmesi planlanan 67 kuruşluk indirim ile depoya 40,7 TL daha az olarak yansıyacak.

Buna göre şu anki fiyatı ile 60 litrelik bir araç 2 bin 105 TL'ye dolarken, indirim ile litre fiyatı 34,42'ye düşecek. Bu kapsamda 60 litrelik bir araç artık 2 bin 65 TL'ye dolacak.

KAYNAK: En Son Haber