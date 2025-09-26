Türk arabesk ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi oğlu Tuğberk Yağız sosyal medya üzerinden duyururken, intihar iddialarını yalanlayarak olayın bir kaza olduğunu vurguladı. Güllü’nün vefatı, müzik dünyasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

TALİHSİZ KAZA: BALKONDA FENALAŞTI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir yaşayan Güllü, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte 6. kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada fenalaştı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, sanatçı dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güllü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Sanatçının cenazesi, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ederken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medyada dolaşan intihar iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yağız, “Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım,” diyerek sevenlerinden sabır ve anlayış diledi.



GÜLLÜ’NÜN MÜZİK YOLCULUĞU

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren sanatçı, 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek müzik kariyerine adım attı. Roman havalarıyla süslenmiş eserleriyle 1990’larda geniş bir hayran kitlesi kazanan Güllü, “Her Şeyim Oldun”, “Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi hit şarkılarla arabesk-fantezi müziğin unutulmaz seslerinden biri oldu. Evlendikten sonra bir süre sahnelere ara veren iki çocuk annesi sanatçı, 2000 yılında boşandıktan sonra müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti. Kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edindi.



