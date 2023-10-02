Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Alanya, Kepez, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 555 bin adet boş-dolu makaron ve sigara sarma kağıdı, 500 adet TAPDK bandrolü, 210 adet elektronik sigara, 130 adet elektronik sigara likiti, 50 adet elektronik sigara kartuşu, 150 kilogram tütün, 640 adet puro, 30 adet cinsel ürün, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetleri çerçevesinde 10 şahsa “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na göre işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)