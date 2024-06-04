Olay, gece 01.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gece geç saatlerde denize giren bir şahsın geri dönmediği ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla belirtilen bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Yaklaşım yarım saatlik aramanın ardından karadan yarım mil açıklıkta, isminin Samet S. olduğu öğrenilen şahsın yardım çığlıklarını duyan ekipler, şahsı bota alarak sahile çıkardı. Su yuttuğu belirlenen Samet S., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında sahilde bulunan vatandaşlar cep telefonlarının ışıkları ile 112 ekiplerinin çalışma alanını aydınlatarak yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)