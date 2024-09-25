Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya 1 Ocak-23 Eylül tarihleri arasında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 13,5 milyon turist geldiğini açıkladı.

Rakamların umut verici olduğunu ifade eden Kavaloğlu, gelen turistlerin tamamnının otellerde konaklamadığını söyledi. Ciddi bir çalışma yapılarak turizm amaçlı kiralamalarla ilgili kanun çıkarıldığını kaydeden Kavaloğlu, “Dünyada tüm örnekleri araştırılarak, tartışılarak, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu planlayarak, paydaş bakanlıklarla görüşerek, ciddi anlamda çalışma yapılarak böyle bir kanuna imza atıldı” dedi.

Söz konusu kanunun turizm amaçlı kiralamalarda kayıtdışılığın kontrol altına alınması için önemli olduğunu belirten Kavaloğlu, gelen turistlerin yüzde 15’inin hem bu tarz konutlarda hem de kendi satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kaldığı bilgisini verdi.

Kavaloğlu ayrıca otelleri tercih eden turistlerin yüzde 60’ını ailelerin oluşturduğunu ifade etti.