Olay, 2 gün önce gece yarısı Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güllük Caddesi'nden ticari taksiye H.E. adlı yolcuyu alan Ahmet Er, şahsa nereye gitmek istediğini sordu. Bir süre mahalle aralarında şahsı götüren taksici Er, kavşağa geldiğinde nerede ineceğini sordu. Şahıs ise devam etmesini istedi. Şahsın işaret ettiği yönde sürmeye devam eden Er, şahsa bir sorunu olup olmadığını sordu. Bunun üzerine şahıs belinden silahını çıkararak mermiyi namluya verdi. İkili arasında tartışma yaşandı. Ahmet Er, iki çocuk sahibi olduğunu söyleyerek, şahsa kendisinden ne istediğini sordu. Şahıs ise bağırarak Er’in kafasına silahın kabzası ile vurdu. Ahmet Er, aracıyla manevra yaparak şahsın elinde bulunan silahı almak için üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tabaca ateş alarak, çıkan kurşun aracın tavanını deldi. Bir süre sonra şahıs araçtan inerek kaçtı. Ahmet Er, durumu arkadaşlarına ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Yunus polisleri şahsı bir sokak ileride yakaladı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet verici anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kısa sürede gözaltına alınan H.E, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.,

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)