Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknesi bulunan balıkçı Yusuf Kara (Kaptankara), büyük balık yakalamak için denize açıldı. Kemer ilçesi Beldibi açıklarında arkadaşları ile beraber balık tutmak için oltasını atan Kara'nın oltasına dünyadaki en büyük kıyısal köpekbalığı türleri arasında yer alan kum köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus) yakalandı. Boyunun 1 metre olduğu düşünülen köpek balığı uzun uğraşlar sonucu yüzeye çekildi. Balığın köpek balığı olduğunu gören ekip, hiçbir zarar vermeden geri bıraktı. O anları teknede bulunan arkadaşları ise merakla izledi. Çok sayıda kişinin o anları cep telefonu ile kayıt altına aldığı görüldü.



Balık hakkında açıklamalarda bulunan Kara, ”Kemer Beldibi bölgesinde balık çiftliklerinin yakınında yakaladık. Biz başka bir balığa atarken kum cinsi balığı yakaladık. Bizi çok uğraştırmasına rağmen su üzerine çıkardık. Balık yakalanması yasak olduğu için hiçbir zarar vermeden geri bıraktık” dedi.