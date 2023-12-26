Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından merkez Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde yapılan çalışmalarda bin 860 litre sahte alkol, bin 850 paket elektronik sigara kartuşu ve 300 adet sigara likiti, 2 bin 200 adet elektronik sigara, 39 bin adet boş makaron, 2 bin 270 adet puro, 2 bin100 paket gümrük kaçağı sigara, 80 kg kıyılmış tütün, 11 bin 200 paket doldurulmuş sigara ve 56 bin sarma kağıdı, bin kg nargile tütünü, 1 adet sigara basım makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.



Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 19 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)