Manavgat'ta 'Dur' levhasına uymayan sürücüler sebebiyle kazalar yaşanmaya devam ediyor. İlk kaza Osman Ali Şahin’in kullandığı 07 SU 554 plakalı otomobil ile Mete Mert’in kullandığı 07 BDV 907 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle Osman Ali Şahin’in kullandığı 07 SU 554 plakalı otomobil geldiği istikamete geri dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.



İkinci kaza akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Köprüsü istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte Onur Yıldız’ın kullandığı 07 AVY 184 plakalı motosiklete, Mithatpaşa Caddesi kavşağında sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazalar güvenlik kamerasında

Hükümet Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, vatandaşlar yetkililerden kavşak girişine set koymalarını istedi.,

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)