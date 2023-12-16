Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konyaaltı ilçesinde D.S. ve G.Ç. isimli şahıslara ait depoda arama yapıldı. Aramada 4 bin 470 adet puro, 2 bin 209 paket sigara, bin 377 adet elektronik sigara ile 615 adet elektronik ve ısıtmalı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)