Kaza, saat 23.00 sıralarında Kepez ve Muratpaşa ilçelerini birbirinden ayıran Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel L. idaresindeki 14 BK 611 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki telleri aştı, ardından karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada sıkışan sürücülerden Mustafa D. ve araçtaki Elifnaz D. (8), Melek D., Şükriye A. ile diğer araç sürücüsü Zeynel L., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, çevredeki devlet ve özel hastanelere sevk edilirken, hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar araç trafiği durduruldu.

Hurdaya dönen otomobilleri görünce şoke oldu

Olayı duyup kaza yerine gelen yaralıların bir yakını, araçların halini görünce adeta şoke oldu. Sık sık yakınlarının durumunu soran ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam, 'Oğlum nerede? Torunum nerede?' diyerek ellerini başına vurdu. Ekipler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilen yaşlı adam hastaneye yönlendirildi.

"Kaldırın beni gözünüzü seveyim"

Araçtan yaralı olarak çıkartılan bir kadının ise çığlıkları yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın, "Bacağım çok ağrıyor. Kaldırın beni gözünüzü seveyim" diyerek acısını dile getirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Araçların parçaları birbirine girdi

Öte yandan kafa kafaya çarpışan araçların bazı parçalarının birbirlerine girdiği görüldü. Bir aracın plakası ve önce çamurluğu diğer aracın ön kısmında yer aldığı, bazı parçaların da tellere dolaşık vaziyette etrafa saçıldığı gözlendi. İki otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.