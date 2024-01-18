AK Parti’nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kesinleşti. Mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir için aday oldu. Tütüncü’nün adaylığının açıklanmasının ardından gözler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin vereceği karara çevrilmiş durumda. CHP’de Antalya belirsizliğini devam ederken, vatandaşlar kimin aday olacağını merak ediyor. CHP’de iki önemli isim yarışıyor. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mi yoksa mevcut Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal mı olacak?

Hacıarifoğlu aday adaylığını o isim için geri çekti

Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adaylıkları konusunda bir belirsizlik yaşandığını değerlendiren MehmetHacıarifoğlu, adaylıktan çekilerek Ümit Uysal lehine destek verme kararı aldığını ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Başkanlığı için başvuru yaptığını belirtti. Hacıarifoğlu, bu kararıyla partisinin önünü açmayı ve tartışmaların sonlanmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Adaylıktan çekilmesiyle birlikte Muratpaşa Belediye Başkanlığı için başvuru yapan Hacıarifoğlu, Büyükşehir adayının belirlenmesiyle birlikte Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olarak tüm hemşerilere hizmet etmeyi umut ettiğini belirtti. Açıklamasını tüm Antalyalılara saygıyla sunan Hacıarifoğlu, bu süreçte gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkürlerini iletti.