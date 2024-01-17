Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek...

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde de sona gelindi.

Bu kapsamda da en çok merak edilen AK Parti'nin çıkaracağı adaylar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 ilin adayını yarın duyuracak.

Antalya'nın adayı Tütüncü oldu

AK Parti'de Hakan Tütüncü Antalya’dan, Murat Kurum İstanbul'da, Turgut Altınok Ankara'dan, Hamza Dağ İzmir'den aday oldu.

İşte AK Parti'nin 2024 yılı yerel seçim adayları...

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

İl Belediye Başkan Adayları

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)

Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan

Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu

Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü

Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba

Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları

Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun (MHP Adayı)

Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

Kars Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger (MHP Adayı)

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut (MHP Adayı)

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

Kilis Belediye Başkan Adayı Raşit Polat

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet (MHP Adayı)

Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin

Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakır

Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan