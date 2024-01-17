Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek...
Yerel seçimler için geri sayım sürerken, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde de sona gelindi.
Bu kapsamda da en çok merak edilen AK Parti'nin çıkaracağı adaylar oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 ilin adayını yarın duyuracak.
Antalya'nın adayı Tütüncü oldu
AK Parti'de Hakan Tütüncü Antalya’dan, Murat Kurum İstanbul'da, Turgut Altınok Ankara'dan, Hamza Dağ İzmir'den aday oldu.
İşte AK Parti'nin 2024 yılı yerel seçim adayları...
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas
İl Belediye Başkan Adayları
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın
Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer
Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık
Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)
Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan
Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş
Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman
Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol
Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu
Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz
Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba
Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun (MHP Adayı)
Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal
Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya
Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün
Kars Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger (MHP Adayı)
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut (MHP Adayı)
Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan
Kilis Belediye Başkan Adayı Raşit Polat
Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran
Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet (MHP Adayı)
Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç
Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu
Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu
Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakır
Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk
Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan