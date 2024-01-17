Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, bugün Alanya’nın protokolüne nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, beraberinde CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’ı ziyaret etti.

ALANYA’MIZA DEĞER KATMAK İSTİYORUZ

Ziyaret sırasında, Başkan Adayı Özçelik coğrafi konumu, kent tarihi, kültürel mirası düşünüldüğünde Akdeniz’in incisi olan Alanya’ya hizmet etmek için yola çıktıklarını, amaçlarının Alanya’nın Alanya’da yaşayanlar açısından vazgeçilemez, Alanya dostu olan ziyaretçileri için en çok tercih edilen şehir niteliğini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Özçelik, “Alanya, 200 metreyi 100 metre koşar gibi hızlı koştu. Bu nedenle çok yoruldu. Alanya’yı çağdaş, modern, özgün karakterli, örnek bir yaşam merkezine doğru dönüştürmeye talibiz, Alanya’ya değer katmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Özçelik, misafirperverlikleri için Ürkmezer, Yücel ve Patat’a teşekkür etti.