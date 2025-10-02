SAHTE VEKALETNAMEYLE DOLANDIRDILAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, emlakçı G.B.'nin sahte vekaletname ve belgeler düzenleyerek engelli vatandaşa ait evi satışa çıkardığı tespit edildi. 3 milyon 750 bin TL'lik satıştan elde edilen paranın, emlakçının kız arkadaşı G.İ.'nin banka hesabına aktarıldığı belirlendi.

ARAMALARDA BELGE VE CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polisin düzenlediği operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte vekaletname ve belgelerin asılları, iki cep telefonu, sim kartlar ve bir araç ele geçirildi.

EMALÇI TUTUKLANDI, KIZ ARKADAŞINA EV HAPSİ

Gözaltına alınan emlakçı G.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız arkadaşı G.İ. hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Engelli vatandaş B.T.'nin mağduriyetinin giderilmesi için hukuki süreç sürerken, ele geçirilen mal varlıklarının da 'suçtan elde edilen kazanç' kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.