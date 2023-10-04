Kaza; Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun istikametinden oteller bölgesi istikametine seyir halindeki İsmail Adıyaman’ın kullandığı 34 KA 7421 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.



Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan Emrah Topaca yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü İsmail Adıyaman’ın yardımına yoldan geçmekte olan tur araçlarının sürücüleri koştu.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Emrah Topaca ambulansa alınarak müdahale yapılırken, araçta sıkışan İsmail Adıyaman, ekiplerin müdahalesi sonucunda araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)