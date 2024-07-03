A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini Merih Demiral'in golleriyle 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Antalyalılar araçları ile birlikte ana caddelerde konvoy düzenledi. Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.

“Türk'te bu yürek oldukça herkes bize boyun eğecek”

Galibiyeti doyasıya yaşayan Çağla Elmas, “Gururu bize yaşatan sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz Yürekten coşkuluyuz, inanıyoruz ve devam edeceğiz yolumuza. Hollanda‘yı da geçeriz her şeyi de atlatırız. Türk'te bu yürek oldukça herkes bize boyun eğecek” dedi.

Bir diğer vatandaş da, “Coşkuluyuz tabii ki. Çok mutluyuz kazandık ve çeyrek finaldeyiz. Hollanda'yı da inşallah geçeceğiz” diye konuştu.