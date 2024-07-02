Akşam saatlerinde gerçekleştirilen kutlamalar, Kızılkule önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Liman Başkanı Mehmet Sayhan, anıta çelenk sundu ve daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Buradaki törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Liman Başkanı Mehmet Sayhan ile protokol üyeleri katıldı. İskeleye geçen protokol heyeti tekneye binerek, denize çelenk bıraktı ve tribündeki yerlerini aldı.

YARIŞMALAR HEYECANLA İZLENDİ

Sunuculuğunu Oğuz Korum, İbrahim Aydoğan ve Yasin Kınay'ın üstlendiği kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yüzme yarışında 18 yaş altı erkeklerde Hüseyin Ali Bala, 18 yaş üstü kadınlarda Aycan Şapcıoğlu, 18 yaş üstü erkeklerde Tunay Arslan birinciliği elde etti. Oldukça çekişmeli geçen halat çekme yarışmasında Ahmet Kahya'nın sahibi olduğu "Adalı" adlı teknenin takımı birinciliğe adını yazdırdı. Eski bir gelenek olan tabak atma etkinliğinde ise denize atılan melamin tabakları en çok toplayanlar çeşitli hediyeler kazandı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Kutlamalar kapsamında Alanya’yı dünyada temsil eden Furkan Yılmaz flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Akrobatik hareketler ile izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunan Yılmaz, açtığı Türk Bayrağı’nı da protokol üyelerine takdim etti. Son yılların moda spor olan Sub Board geçiş korteji de büyük ilgi görürken, dalgıçlar tarafından deniz altında açılan Türk Bayrağı da büyük alkış topladı. Engelli birey Yağmur Gök, dalgıç kontrolünde yüzerek protokol üyelerini ve vatandaşları selamladı. Program vatandaşların ücretsiz tekne turuna katılımıyla devam etti.

YAĞLI DİREK YARIŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kutlamaların vazgeçilmezi yağlı direk yarışması, protokol ve vatandaşlardan büyük ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 50 kişi, direğin uc kısmındaki Türk bayrağını almak için kıyasıya performans sergiledi. Yarışmayı, 18 yaşındaki Cihan Toros kazandı. Katılımcıların her birine çeşitli işletme ve firmalar tarafından hediyeler verilirken, şampiyon genç Toros'a, Kaymakam Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ipek dokuma Alanya Kuşağı'nı takdim etti. Programın sunuculuğunu yapan isimlerden olan Alanya’nın yaşayan efsanelerinden Oğuz Korum’a da Kaymakam Ürkmezer ve Belediye Başkanı Özçelik tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

GALİP DERE PLAJI’NDA İLK KEZ GECE YÜZME ETKİNLİĞİ YAPILDI

Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Binası arkasındaki Galip Dere Plajı’nda Gece Yüzme Etkinliği gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik 01, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın 02 kol numarası ile katıldı. Meclis üyelerinin de katıldığı gece yüzme etkinliğinde katılımcı vatandaşlar, ışıklarla belirlenen parkurda kontrollü bir şekilde yüzdüler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yüzme etkinliği vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Özçelik etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kabotaj Bayramı’nda böyle bir etkinliği ilk defa düzenledik. Bu konudaki çalışmalarından dolayı Abdurrahman Açıkalın Beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yıl bir sonraki yıl için kendimize hedef koyuyoruz. Gelecek yıl geniş katılımlı ve daha farklı versiyonlarıyla bu işleri yapacağımıza inanıyorum ve yapmayı da başaracağız. Buradaki güzel insanlarla böyle bir etkinliğe katılmaktan ayrıca keyif aldım. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

“1 TEMMUZ İLK KEZ BİR GECE ETKİNLİĞİ İLE KUTLANDI”

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ise etkinlikle ilgili, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilk kez bir gece etkinliği ile kutlanıyor. Bizler de bu anlamlı günü gece yüzmesiyle taçlandırıyoruz. Esas burada verilmesi gereken mesaj, Alanya’nın içerisinde şehir merkezinden hala denize girilebilen bir kent olduğudur. Alanya’nın bu özelliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yıldan itibaren etkinliğimizi her yıl geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KABOTAJ BAYRAMI’NA ÖZEL FOTOĞRAF YARIŞMASI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle günün anlam ve önemini içeren bir fotoğraf yarışması da düzenlendi. ‘Deniz, İnsan ve Alanya’ konusuyla gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları 4 Temmuz Perşembe günü Alanya Belediyesi (@alanyabld) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (altavofficial) hesaplarından duyurulacak. Yarışmada birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL ve üçüncüye 2000 TL ödül verilecek.