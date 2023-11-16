Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli işlemlere devam ettiği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)