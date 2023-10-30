Antalyalılara resmi kurumdan kötü haber geldi! Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, Antalya’da bir çok ilçede elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, 30- 31 Ekim tarihlerinde birçok ilçede ve mahalle elektrik kesintisi yaşanacak.
30 EKİM PAZARTESİ ANTALYA İLİ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ :
SERİK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : KAYABURNU - MANAVGAT YOLU - ÇAKALLIK KIR - 14 -
MURATPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
MEYDANKAVAĞI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1591 - İSMAİL CEM - 1999 - 1559 - 1554 - 1568 -
MANAVGAT İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
UZUNKALE Mahallesi : 12:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
UZUNLAR Mahallesi : 12:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ŞELALE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 3595 - 3544 - 3546 -
DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YUKARIIŞIKLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YEMİŞLİSU Mahallesi : 09:00 - 12:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak
Kesintiden etkilenecek bölgeler : KIZILAĞAÇ - KARACALAR -
SÜLEK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KUMLUCA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
AKÇAALAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KARACAÖREN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇAYİÇİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KORKUTELİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
YEŞİLYAYLA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KEPEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
DEMİREL Mahallesi : 13:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1987 - 1961 - SÜLEYMAN DEMİREL Blv -
GÖKSU Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 6847 - 6884 - FARABİ Cd - SUPHİ TÜREL -
GÜNDOĞDU Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 2473 - 2475 - 2477 -
ALTIAYAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 8167 - ERTUĞRUL GAZİ Cd -
GAZİPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
GÖKÇEBELEN Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
GÜNEYKÖY Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YAKACIK Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ZEYTİNADA Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
BEYREBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
İNAL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ELMALI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
BOZHÜYÜK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
DÖŞEMEALTI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
DÜZLERÇAMI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KARAMAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : HACI AHMET Cd - KARINCALIK Cd - OREN -
ALANYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
EMİŞBELENİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : BURÇAKLAR - DEĞİRMENTAŞI - BALLILAR - ŞEYH ŞAMİL Cd - GÖZÜBÜYÜK - GÜNEY - SOĞUKPINAR - YENİCE -
OBA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
MAHMUTLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 249 - 251 - 252 -
TÜRKLER Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
TOSMUR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
AKSU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
KARAÖZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KAYADİBİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KIRBAŞ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
HARMANCIK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
TAŞDİBİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
MERKEZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇOBANLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YEŞİLKARAMAN Mahallesi : 09:00 - 14:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
AKSEKİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
CECELER Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
31 EKİM SALI ANTALYA İLİ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
SERİK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
MEHMET AKİF Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
MURATPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
MEYDANKAVAĞI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1605 - 1608 -
SALUR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YAVRUDOĞAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇOLAKLI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÖRENŞEHİR Mahallesi : 09:00 - 12:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
SARILAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KUMLUCA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
ERENTEPE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KORKUTELİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
AKYAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KONYAALTI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
GEYİKBAYIRI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KEPEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
TEOMANPAŞA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : 2281- 2276 Sk
KEMER İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
MERKEZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
YENİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KUZDERE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KİRİŞ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇAMYUVA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ARSLANBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
KAŞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
KINIK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇAVDIR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ÇAYKÖY Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
GÜNDOĞMUŞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
KARABUL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
GAZİPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
EKMEL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
BEYREBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
ALANYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
CUMHURİYET Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler : SADULLAHOĞLU Sk.,- NİLÜFER,MERKEZ- SADULLAHOĞLU
OBA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.
AKSU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :
YEŞİLKARAMAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.