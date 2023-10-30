Antalyalılara resmi kurumdan kötü haber geldi! Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, Antalya’da bir çok ilçede elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, 30- 31 Ekim tarihlerinde birçok ilçede ve mahalle elektrik kesintisi yaşanacak.

30 EKİM PAZARTESİ ANTALYA İLİ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ :

SERİK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : KAYABURNU - MANAVGAT YOLU - ÇAKALLIK KIR - 14 -

MURATPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

MEYDANKAVAĞI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1591 - İSMAİL CEM - 1999 - 1559 - 1554 - 1568 -

MANAVGAT İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

UZUNKALE Mahallesi : 12:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

UZUNLAR Mahallesi : 12:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ŞELALE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 3595 - 3544 - 3546 -

DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YUKARIIŞIKLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YEMİŞLİSU Mahallesi : 09:00 - 12:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak

Kesintiden etkilenecek bölgeler : KIZILAĞAÇ - KARACALAR -

SÜLEK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KUMLUCA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

AKÇAALAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KARACAÖREN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇAYİÇİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KORKUTELİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

YEŞİLYAYLA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KEPEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

DEMİREL Mahallesi : 13:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1987 - 1961 - SÜLEYMAN DEMİREL Blv -

GÖKSU Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 6847 - 6884 - FARABİ Cd - SUPHİ TÜREL -

GÜNDOĞDU Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 2473 - 2475 - 2477 -

ALTIAYAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 8167 - ERTUĞRUL GAZİ Cd -

GAZİPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

GÖKÇEBELEN Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

GÜNEYKÖY Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YAKACIK Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ZEYTİNADA Mahallesi : 15:00 - 18:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

BEYREBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

İNAL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ELMALI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

BOZHÜYÜK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

DÖŞEMEALTI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

DÜZLERÇAMI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KARAMAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : HACI AHMET Cd - KARINCALIK Cd - OREN -

ALANYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

EMİŞBELENİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : BURÇAKLAR - DEĞİRMENTAŞI - BALLILAR - ŞEYH ŞAMİL Cd - GÖZÜBÜYÜK - GÜNEY - SOĞUKPINAR - YENİCE -

OBA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

MAHMUTLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 249 - 251 - 252 -

TÜRKLER Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

TOSMUR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

AKSU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

KARAÖZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KAYADİBİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KIRBAŞ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

HARMANCIK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

TAŞDİBİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

MERKEZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇOBANLAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YEŞİLKARAMAN Mahallesi : 09:00 - 14:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

AKSEKİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

CECELER Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

31 EKİM SALI ANTALYA İLİ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

SERİK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

MEHMET AKİF Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

MURATPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

MEYDANKAVAĞI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 1605 - 1608 -

SALUR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YAVRUDOĞAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇOLAKLI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÖRENŞEHİR Mahallesi : 09:00 - 12:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

DİKMEN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

SARILAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KUMLUCA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

ERENTEPE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KORKUTELİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

AKYAR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KONYAALTI İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

GEYİKBAYIRI Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KEPEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

TEOMANPAŞA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : 2281- 2276 Sk

KEMER İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

MERKEZ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

YENİ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KUZDERE Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KİRİŞ Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇAMYUVA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ARSLANBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KAŞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

KINIK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇAVDIR Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ÇAYKÖY Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

GÜNDOĞMUŞ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

KARABUL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

GAZİPAŞA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

EKMEL Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

BEYREBUCAK Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

ALANYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

CUMHURİYET Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler : SADULLAHOĞLU Sk.,- NİLÜFER,MERKEZ- SADULLAHOĞLU

OBA Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

AKSU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ :

YEŞİLKARAMAN Mahallesi : 09:00 - 16:00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.