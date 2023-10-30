Cumhuriyet coşkusunu kalbinde hisseden binlerce Alanyalı, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde sokaklara akın etti. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen Fener Alayı, Alanya’ya tarihin en kalabalık günlerinden birisini yaşattı. Cumhuriyet sevdalısı binlerce Alanyalıyı buluşturan Fener Alayı’na Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve genç yaşlı on binlerce vatandaş akın etti.



YER GÖK KIRMIZI BEYAZ OLDU

19.30’da Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünden başlayan Fener Alayı’na ellerindeki Türk Bayrakları, giydikleri kırmızı beyaz kıyafetlerle katılan ve Alanya sokaklarını kırmızı beyaza bürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayıp, yaşattılar. Marşlar ve sloganlar eşliğinde gerçekleşen Fener Alayına, ev ve iş yerlerinden bulunan vatandaşlar da meşalelerle eşlik ettiler.

“TÜRK MİLLETİNİN SON VE PAYİDAR ESERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR”

Fener Alayı’nın ardından Alanya Belediye Sarayı arkasında kutlama programı düzenlendi. Programın açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i Alanyalılar alkışlarla karşıladı. Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve bağımsızlığımızın sembolü olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Alanya’mızda uzun süredir coşkuyla heyecanla süren Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarını bugün fener alayımız ve konserlerimizle zirveye taşıyoruz. 16 büyük devlet kurmuş olan kadim Türk milletinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya ulaşarak, binlerce yıllık bir gelenekle bu topraklarda inşa ettiği en son eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşı kahramanları; vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunmuş ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlamıştır. Bu büyük eseri, hep birlikte koruyup, yaşatacağız. Hep birlikte daha yükseğe, daha ileriye taşıyacağız. Bizim için Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, onu yaşamak ve yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİN EMANETÇİSİ GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Yücel, Cumhuriyetin şanlı bayrağını dalgalandıracak olan gençlere daha iyi bir ülke bırakmak, Cumhuriyete layık olabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Yücel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimiz için okullar, kültür merkezleri, kütüphaneler, etüt merkezleri, yurtlar, sosyal alanlar, sanat merkezleri, spor alanları inşa ederek, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet’i kurar kurmaz, Anadolu’nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini, Alanya’mızda daha yükseklere taşıyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerlerini ilelebet herşeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz. 100. yaşını kutlayan Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır. Cenab-ı Allah istiklalimizin mimarlarından bir değil, bin defa razı olsun” dedi.

“ANT İÇTİK GÖSTERDİĞİN HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ”

Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da Cumhuriyete ilişkin iyi dileklerini ileten bir konuşma yaptı. Özcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Alanya Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında her yönüyle Türkiye’ye örnek bir şehir oldu. Alanya Belediye Başkanım Adem Murat Yücel’i çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kurtuluş savaşımızı, dünyayı yenişimizi, bağımsızlığı, laikliği, cumhuriyeti kutluyoruz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü kutluyoruz. 100 yıl geçse de Ata’nın fikirlerinin peşinde gitmenin önemini görüyoruz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Atatürk’tür, Cumhuriyet kadındır, biz kadınlar olarak en büyük bayramımızı kutluyoruz. Atatürk, ‘Cumhuriyet benim en büyük eserimdir’ demiştir, en büyük görevimiz de Cumhuriyeti korumaktadır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Her sabah ant içtik, gösterdiğin hedefe yürüyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

FUNDA ARAR KONSERİNİ 60 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Protokol konuşmalarının akabinde alanı dolduran vatandaşlara zeybek gösterisi sunuldu. Ardından ise Türk pop müziğinin ünlü ismi Funda Arar, Alanya halkı ile bir araya geldi. Muhteşem sesi ve sahne performansıyla alanı dolduran yaklaşık 60 bin Alanyalıya unutulmaz bir gece yaşatan Funda Arar, kentte Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı. Funda Arar’ın 10. yıl marşını söylediği esnada havai fişek gösterisi de yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muhteşem performansının ardından Funda Arar’a ipek kozasından Türk bayrağı ve üzerine resminin işlendiği su kabağı hediye etti.