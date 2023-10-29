Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi ilk günkü heyecan ve sevinçle yanmaya, 100. yıl kutlamaları da tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler ilk olarak Alanya Kaymakamlığında Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in tebrikleri kabulü ile başladı.

ŞELALE MEYDANI DOLDU TAŞTI

Kaymakamlıkta gerçekleşen programın ardından Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile 7’den 70’e vatandaşlar İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER’DEN CUMHURİYET VURGUSU

Kutlama programının açılışını gerçekleştiren ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir” dedi. Ürkmezer, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı’nı taçlandıran Cumhuriyet, ülkemiz için sadece halkın ülke yönetiminde söz sahibi olması anlamına gelmemiş aynı zamanda ülkemizin müreffeh devletler seviyesine ulaşmasına da katkıda bulunmuştur. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli olmamış aynı zamanda çağdaşlaşmanın, refaha erişmenin, kadın-erkek eşitliğinin, seçme ve seçilme hakkının, din ve vicdan özgürlüğünün, insan haklarının, eğitimin, bilimin, kalkınmanın ve ilerlemenin anahtarı olmuştur. Ama tüm bunların ötesinde Anadolu coğrafyasında yaşayan insanları Türk milleti haline getirmiştir. Şu anda ben de Büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

ŞİİRLER, HALK OYUNLARI, GÖSTERİLER SUNULDU

Bando ve halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuyup, hazırladıkları kompozisyonlarını seslendirdiler. Tahir Tuluk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı koreografi çalışması büyük alkış topladı. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün de en favori dansları arasında yer alan vals gösterisi yaptılar. Şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından ödülleri verildi. Çeşitli gösterilerin ardından bando eşliğinde gerçekleşen kortej ile resmi kutlama töreni sona erdi.

FENER ALAYI VE FUNDA ARAR KONSERİ GERÇEKLEŞECEK

Kutlama etkinlikleri akşam da devam edecek. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde akşam saatlerinde Fener Alayı ve Funda Arar konseri düzenlenecek. 19.00’da Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanmaya başlayacak kalabalık, 19.30’da marşlar, sloganlar ve meşaleler eşliğinde Fener Alayı gerçekleştirecek. Akabinde ise 20.30’da Alanya Belediye Sarayı arkasında kutlama programı düzenlenecek. 21.00’da ise Türk pop müziğinin ünlü ismi Funda Arar en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları Fener Alayı ve Funda Arar konserine davet etti.