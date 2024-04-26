Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1600 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öğrenilen T.D. (35), eline aldığı av tüfeğiyle sokak üzerinde yer alan 4 katlı inşaata girdi. T.D., burada rastgele etrafa ateş ederken, sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen polis ekipleri, T.D.'yi ikna etme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından T.D., elindeki tüfeği yere bırakarak polise teslim oldu.

T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tüfeğe de el konuldu.