Olay, Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otelde kalan Dimitri Tsyganov'un (61) çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tsyganov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi