Edinilen bilgiye göre, yangın dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde meydana geldi. Samanlığın arka kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede ahır ve samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan Nefise Kulaksız, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zarar 1,5 milyon TL

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 3 inek ve 12 keçi telef olurken, vücudunda büyük ölçüde yanık oluşan 1 boğa kesilmek üzere mezbahaya götürüldü. Ayrıca, tanesi 75-80 TL olan 700'den fazla saman balyası yanarken, ahır ve samanlığın çevresi ile üzerini kapatan saçlar kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında toplam zararın 1,5 milyon TL olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.