Antalya'da uyuşturucu sevk eden gruplara ve torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik; 50 ekip, 250 personel, 3 özel harekât unsuru ve narkotik madde arama köpekleri Tim, Pascal, Çaki ve Arya ile hava destekli gerçekleştirilen operasyon ve uygulama yapıldı.



Uygulamalarda bin 997 şahıs sorgulanırken, uyuşturucu suçlarından 5 yıla kadar kesilmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs, 5-10 yıl arası kesilmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, 10-20 yıl arası kesilmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs yakalandı. Ayrıca 269 araç incelenerek 6 araca 29 bin 400 TL cezai işlem uygulanırken, 15 kilogram esrar, 98 adet yaklaşık 13 bin 200 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (A4) 170 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve bu silaha ait fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.



Uygulamalarda 65 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Ticareti Yapmak ve Sağlamak", "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)