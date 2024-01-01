Turizmin başkenti Antalya, yeni yılın ilk gününde hava şartlarıyla geleneği bozmadı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87’ye kadar ulaştı. Yılın ilk gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise havanın kapalı ve zaman zaman yağmur atıştırmasına rağmen sahillere geldi. Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girdi, bazıları ise balık tuttu. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekilirken, bir vatandaş da sahilde metal dedektörle değerli eşya aradı.

Spor amaçlı denize giren Hüseyin Yılmaz, “En güzel spor denize girmek. Vücudum daha hareketli oluyor. Hava şu an güzel, su da güzel. Dört mevsimi bir arada yaşıyorsun. Herkese tavsiye ederim” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)