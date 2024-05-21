Kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Ali T. idaresindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü Ali T. ile Safinaz Tosun ve Remzi Burgurlar yaralanırken, Şerife Tekinaykut yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinden çıkarttıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Şerife Tekinaykut'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)