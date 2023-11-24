Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Çiftçi’nin kullandığı 15 EH 233 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafındaki sonra sağ tarafındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, çarpma sırasında otomobilden yola fırlayan araç sürücüsüne çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.



Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Turan Çiftçi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)