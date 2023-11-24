Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Son 1 ayda yapılan çalışmalarda, fuhuş suçu kapsamında yabancı uyruklu 11 mağdur kadın suçtan kurtarılarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderim Merkezine teslim edildi, kasten öldürmeye teşebbüs olaylarında 10 şüpheli şahıs yakalanıp adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 6 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.



Yine çalışmalar kapsamında kumar oynandığı tespit edilen bir işyerinde 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, “Yağma, evden, işyerinden, kurumdan, otodan, açıktan, mabetten hırsızlık ile bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı” olmak üzere 35 hırsızlık olayının failleri yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 10 şüpheli ise tutuklandı.

Olaylarda, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 5 bıçak, 3 sopa, 160 tabanca ve av tüfeği fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)