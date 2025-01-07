Antalya'nın Kaş, Demre, Alanya ve Kemer ilçelerinde son dönemde kaçak yapılaşmanın alarm verici bir hızla arttığı gözlemleniyor. Özellikle birinci derece deprem bölgesi olan Kaş ve Demre'de, teknik denetimden yoksun kaçak yapılar, olası afetlerde ciddi tehlikeler arz ediyor. Kırsal bölgelerdeki plansız yapılaşma, afetlere karşı hazırlıksız bir yapı stoku oluşturarak yaşam güvenliğini tehdit ediyor.

Bölgede turizm açısından büyük öneme sahip olan Alanya'da ise sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı hassas alanlarda kaçak yapıların artışı, denetim eksikliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Uzmanlar, kaçak yapılaşmaya yönelik önlemlerin acilen artırılması gerektiğini vurgularken, "Kaçak yapıların affedilmesi, durumu teşvik eder. Süreç devam ederse, çevre ve halk sağlığı büyük tehlike altında olabilir." şeklinde uyarılarda bulunuyorlar.

Yetkililerin, bu tehdidin üstesinden gelmek için derhal harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor.