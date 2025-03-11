Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), bu yıl düzenlediği geleneksel Alanya-Gazipaşa iftar programı ile Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, kurum amirleri, esnaf odası başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



İftarın açılmasının ardından konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, konuklara hoş geldiniz diyerek, katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu ve hayırlı Ramazanlar diledi.

Kaymakam Ürkmezer, yaptığı konuşmada, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği her yıl Alanya'da oda başkanlarımızı bir araya getiriyor. Bu güzel buluşmalar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuyla uyumlu. Ramazan'ın ruhunu canlandıran bu etkinliği düzenleyen Başkanımız Adlıhan Dere ve yönetim kurulu ile tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” şeklinde konuştu.



Etkinlik, katılımcılar arasında dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirirken, Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşma fırsatı sundu.

