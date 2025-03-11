Alanya’da yaşayan uluslararası bireyler için anlamlı bir gün yaşandı. Danimarka vatandaşı Josefıne Sloth Faber ile Rusya vatandaşı Elena Gorkey, organize edilen ihtida merasimlerinde İslam dinini kabul ederek yaşamlarında yeni bir başlangıç yaptılar.

Josefine Sloth Faber, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğüne başvurdu. Alanya Müftülüğü ’ nde düzenlenen merasim, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merasimde Ilçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, İslam dininin temel esasları hakkında Josefine’ye bilgi vererek yeni inancı konusunda ona rehberlik etti. Müftü İlhan ’nın konuşmasının ardından Josefine, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olma kararını resmileştirdi. Tören, İlçe Müftüsü’nün yaptığı dua ile sona erdi.

Benzer şekilde, Rusya vatandaşı Elena Gorkey de İslam’ı seçmek üzere Alanya Müftülüğü ’ ne başvurdu ve ihtida merasimi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dr. İhsan İlhan, Elena’ya da İslam dininin temel esasları hakkında özet bilgiler vererek onun bu yeni yolculuğunda rehberlik etti. Elena, müftünün konuşmasının ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olma kararını duyurdu. Bu merasim de İlçe Müftüsü'nün dua etmesiyle tamamlandı.

Her iki merasimde de Müftü İlhan, yeni Müslüman olan Josefıne ve Elena’yı tebrik ederek onlara “İhtida Belgesi”, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. Bu olaylar, Alanya topluluğunda büyük sevinçle karşılanırken, İslam’ın evrenselliği ve farklı kültürlerden insanların bu dini benimseme arzusu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.