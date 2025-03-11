AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, geleneksel "Gönül Sofrası" iftar programları çerçevesinde yoğun katılımla bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinliğe, MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Kemal Çelik ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.



AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Ramazan ayı boyunca Alanya'nın her mahallesinde vatandaşlarla gönül sofralarında buluştuklarını ifade ederek, "Soframız Bir, Gönlümüz Bir" sloganıyla, bu mübarek ayda hemşehrilerinin kapısını çalarak iftarlık yemeklerle sofralarına konuk olduklarını belirtti. Tavlı, "Bugün ise büyük iftarımızda tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, paylaşmaktır; kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmektir. Bu vesileyle davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.





AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarını farklı mahallelerde kurmaya devam edeceğini duyurdu.