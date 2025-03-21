Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz genelinde son bir haftada gerçekleştirilen yoğun çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli gelişmeler kaydedildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçuyla ilgili olarak toplam 21 olayda 25 şüpheli şahıs yakalanmış ve bunlardan 11'inin tutuklanması sağlanmıştır. Ayrıca, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçundan 158 ayrı olayda 159 şahıs yakalanmıştır.



Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 şahıs yakalanarak, 15'i cezaevine teslim edilmiştir. Bununla birlikte, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 15 oturum ve 2 faaliyette 6 bin 144 katılımcıya eğitim verilmiştir.



Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 3 kilo 900 gram esrar, 217 adet sentetik ecza, 172 kök kenevir bitkisi ve büyük miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı ve halkı bu mücadeleye destek vermeye davet etti.