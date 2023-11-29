Antalya-Moskova uçuşu yapan uçakta bir kadının yanındaki yabancı bir adamla Rusya’ya ait Pobeda Havayolları’nın beş saatlik uçuşunda, yolcular arasında çocukların da bulunduğu bir sırada gerçekleştiği iddia edildi.

Rusya’daki Vnukovo Havaalanı’a inen uçakta seyahat eden 29 yaşındaki Valeria adlı bir kadını tutuklayan polis, yolcular ve personel tarafından alkışlandı ve tezahürat yapıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, ekonomi sınıfında yanında oturan adam başlangıçta Valeria isimli kadına direnmeye ve onu itmeye çalıştı. Ancak uçuş görevlileri ve diğer yolcular kadının, adama oral seks yapmasına büyük bir şaşkınlıkla tanık oldu.

Tanıkların ifadesiyle, tuhaf davranan alkollü kadının, tüm uyarılara rağmen e-sigara içtiğini ve diğer yolcuları çileden çıkardığı belirtildi.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Kadının ayrıca davranışlarını örtbas etmek için uçuş ekibine yüz dolarlık bir rüşvet vermeye çalıştığı da iddia edildi. Bir kabin memuru banknotu çöp kutusuna attı ve Valeria’nın daha sonra çöpü uçağın zeminine boşaltıp parayı aldığı görüldü.

Polis konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

KAYNAK: Airlane Haber