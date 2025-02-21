Antalya merkezli 31 ilde gerçekleştirilen “KISKAÇ-40” operasyonları, FETÖ’yle mücadelede önemli bir aşama daha kaydedildi. Operasyonlar kapsamında, bir döner restoran zinciri aracılığıyla FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen toplam 353 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Operasyonlar, MASAK ve MİT’in desteğiyle yürütüldü.

Yapılan incelemeler, döner restoran zincirinin franchise usulüyle çalışarak, FETÖ ile ilişiği olan kişilere gayri resmi ortaklık sunduğunu ortaya koydu. Ayrıca, şirketin yalnızca örgüt referansı göstermeyen ortakların kabul edildiği ileri sürüldü. Bu sistem, “Referans Temelli Büyüme” (RTB) adıyla yürütülüyor ve tamamen örgütsel güvene dayanıyor.

Şubeler, FETÖ’ye bağlı kişilere istihdam ve maddi destek sağlamak amacıyla kullanılırken, bu işlemden elde edilen paraların takibe takılmaması için çeşitli yollarla aktarım gerçekleştirildi. Yurt dışında bayilikler açarak finansal akışlarını kolaylaştıran şirketin, aynı zamanda örgütün yurt içinde ve yurt dışında örgütlenmesine de katkıda bulunduğu anlaşıldı.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, örgüte finansman sağlamak amacıyla işlem bulunmayan şahısların kullanıldığı ve bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı belirlendi. Aranmakta olan örgüt üyeleri, bayilerde örgütsel toplantılar düzenlerken, kazançların bağlı oldukları şahıslara dağıtılması talimatları verildiği de tespit edildi.

Devletin FETÖ ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere, operasyonu yürüten tüm kurumlar ve başarıyla görevlerini yerine getiren kahraman polisler, takdir edildi. FETÖ'ye karşı olan bu tür operasyonların, terörizmin finansmanını engelleme konusunda önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına ve terörizmle mücadelesine yönelik yürütülen çalışmalar, halkın güvenliği ve huzuru için hayati öneme sahip olmaya devam ediyor.