Alanya’da bir inşaatta çalışan işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde devam eden bir inşaat çalışması sırasında meydana geldi. İnşaat işçisi M.S., dış cephe çalışması yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iskelenin çökmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. İşçinin beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.S., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen işçinin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlatırken, inşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunda da araştırma yapıldığı belirtildi.