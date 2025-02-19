Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarla dikkat çekti. Gerçekleştirilen işlemlerde çeşitli suçlamalarla 21 şahsa adli işlem yapıldı.



İlk olarak "Tefecilik" suçundan 8 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve bunlardan 7’si tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi. Bu durum, tefecilik faaliyetlerinin kökünü kazımaya yönelik etkili çalışmaların sürdüğünü belgelemektedir.



"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 13 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda, iş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında: 140 bin adet dolu makaron, 323 paket kaçak sigara, 31 adet kaçak elektronik sigara, 19 litre kaçak içki, 11 şişe kaçak içki, 1 kilogram kaçak tütün yer aldı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Kamu güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.