Alanya'da, Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyon sonucunda, Tosmur, Şekerhane ve Fığla mahallelerinde durumundan şüphelenilen 5 şahıs durduruldu. Yapılan detaylı kontrollerde, çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurlarına ulaşıldı.



Operasyonda 25 bin 95 TL nakit para, 2 adet makas, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 95.680 kullanımlık sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan kağıt ve kimyasal sıvı, 520 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi üretimine yönelik kağıt ve kimyasal sıvı, 520 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 160 gram kokain ele geçirildi.

Şahıslar, "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Kamu güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlerin engellenmesi için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.